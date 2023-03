Stiri pe aceeasi tema

- Șeful consiliului Concurenței spune ca este de acord cu plafonarea RCA, dar considera ca este necesara și o limita a costurilor reparațiilor in service. Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la…

- Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la costul reparatiilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."O sa dam avizul in aceasta dupa-amiaza…

- Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor RCA, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la costul reparatiilor, a declarat, miercuri, pentru Agerpres , presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. „O sa dam avizul in aceasta dupa-amiaza…

- ​Preturile maxime la RCA vor fi stabilite de fiecare asigurator la nivelul propriilor tarife de prima practicate la data de 1 martie 2022, iar in situatia in care aceste tarife sunt mai mari decat cele practicate la data de 1 martie 2023, asiguratorii RCA vor aplica cel mai mic tarif de prima dintre…

- Hotararea de Guvern de plafonare a preturilor RCA va avea, in principiu, avizul Consiliului Concurentei, dar lunile acestea trebuie folosite ca sa punem piata pe niste baze stabile, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea preturilor la RCA pentru o perioada determinata. „Confirm cu privire la majorarea tarifelor de referința pentru RCA, fac o precizare, la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele asigurate RCA s-a inregistrat o creștere…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul o posibila plafonare a tarifelor RCA, in vederea protecției consumatorilor, deja afectați puternic de creșterea inflației. “In vederea protecției consumatorilor, ASF ia in calcul plafonarea tarifelor RCA”, a transmis in aceasta seara Daniel Apostol,…

- Potrivit portalului hartablocurilor.ro , care a centralizat cladirile realizate in marile orașe din țara, in funcție de vechime, in perioada invocata de prefectul Toni Grebla, anii \"50-\"60, s-au construit circa peste 1.900 de blocuri, adica aproximativ 13% din numarul contabilizat. Pe de alta parte…