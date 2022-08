Stiri pe aceeasi tema

- Preturile carburantilor practicate de marile lanturi de benzinarii au scazut comparativ cu finele lunii iunie, cu 58 de bani/litru in medie la benzina standard si cu 56 de bani/litru la motorina standard, conform datelor centralizate de Consiliul Concurentei.Astfel, la Gazprom , Mol, OMV si Rompetrol…

- Petrom a mai redus azi prețurile la carburanți. Prețurile motorinei si ale benzinei au scazut cu 5 bani pe litru. Este a patra ieftinire de la compensarea cu 50 de bani instituita de Guvern. Pretul benzinei a scazut sub 8 lei pe litru. De exemplu, la stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București,…

- Mult anunțata reducere cu 50 de bani a litrului de carburant la pompa nu doar ca nu a avut loc, dar majoritatea stațiilor peco au pastrat prețurile. Exista o singura excepție. Prima zi in care poate fi aplicata decizia guvernamentala de reducere cu 50 de bani a prețului benzinei sau motorinei nu a adus…