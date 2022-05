Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a afișat prețurile la benzina și motorina pentru vineri, 22 aprilie. Deci, prețul benzinei va crește cu 19 bani, iar cel al motorinei va fi mai mare cu 6 bani. ANRE anunța ca, maine, 22 aprilie, un litru de benzina va costa 26,82 lei, iar un litru de motorina 26, 38 lei.

- Isteria de la pompa a trecut, autoritatile ne-au asigurat ca scumpirea va fi doar de cativa bani, dar pretul benzinei si motorinei a ramas tot la cote istorice. Aproximativ 8 lei pe litru platim acum, desi, de o saptamana

- Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina undeva in Romania a starnit panica in mediul online. In mai mai multe orașe mari, inclusiv in Timișoara, Cluj, București, Craiova, Brașov, romanii au luat cu asalt benzinariile pentru aș face plinul de frica unei scumpiri…

- Sebeșenii au luat cu asalt pompele de alimentare ale unei benzinarii din centrul orașului lor astazi, 9 martie 2022, pe fondul unor zvonuri care anunța scumpiri fara precedent la carburanți. Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina din Beius a starnit panica…

- Pretul carburantilor in Romania a depasit in aceste zile pragul de 8 lei pe litru, arata datele analizate de AGERPRES pe baza Monitorului Preturilor la Carburanti, aplicatie lansata de Consiliul Concurentei.

- Prețurile la combustibili la pompa, benzina și motorina, sunt in creștere cotinua de mai bine de doua luni, iar tendința se menține, dupa ce s-a depașit pragul istoric. Prețurile la combustibili au inceput sa creasca mai susținut din toamna anului 2020, cand prețul la pompa era de aproximativ 4,50 lei/litru.…

- Pretul pentru un litru de benzina premium a trecut luni pragul de 8 lei pe litru, dupa cum arata datele centralizate de platforma Gazonline.ro, dar si cele de pe Monitorul Preturilor, aplicatie gazduita de Consiliul Concurentei. Spre exemplu, un litru de benzina premium la statia Rompetrol Otopeni…

