”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Aquila Prod Com SA intentioneaza sa preia Romtec Europa SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Grupul Aquila distribuie produse alimentare si nealimentare si furnizeaza servicii logistice si de transport marfa intern si international. Atat Aquila Prod Com SA, cat si Romtec Europa SRL produc si comercializeaza lichide de intretinere auto, accesorii auto (inclusiv aerosoli), dezinfectanti, antigel si servetele umede. In plus, Romtec Europa SRL activeaza si pe segmentul comercializarii accesoriilor IT. In conformitate cu prevederile Legii concurentei…