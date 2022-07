Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L. intra in acționariatul companiei Serv Class S.R.L. CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L. face parte din Grupul CLAAS, un grup internațional de companii active la nivel mondial in domeniul producției și distribuției de mașini și echipamente agricole. CLAAS Regional Center […] Articolul Consiliul Concurentei a autorizat intrarea in actionariatul Serv Class a CLAAS Regional Center South East Europe apare prima data in Curierul National .