- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a promis, cu cateva ore inainte de intrarea lor in vigoare, marti, ca Statele Unite ”vor impune respectarea” sanctiunilor lor vizand Iranul, decise dupa retragerea Washingtonului din acordul in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP, conform News.ro . Un prim…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, ca Statele Unite au un plan prin care cea mai mare parte a programelor nuclear si balistic ale Coreei de Nord ar putea fi dezafectate intr-un interval de un an, transmite Reuters. …

- Capitala Finlandei, Helsinki, este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, John Bolton, intentioneaza sa se deplaseze saptamana viitoare la Moscova, pentru a pregati o posibila intrevedere intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza joi Interfax si Reuters, preia Agerpres.Purtatorul…

- Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. Pregatirile de razboi vin in contextul in care presedintele american Donald Trump a anuntat sanctiuni impotriva Iranului si retragerea SUA din acordul nuclear incheiat cu aceasta tara in anul…