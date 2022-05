Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa ce a raspuns apelului președintelui Volodimir Zelensk de a apara Ucraina, lunetistul Wali, fostul soldat al Regimentului Regal 22, s-a intors in Quebec.„Sunt norocos ca sunt inca in viața, dupa ce am fost atat de aproape de moarte", a spus Wali, odata ajuns acasa.Ultima sa misiune…

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- Armata ucraineana pare ca a prins curaj in razboiul cu Rusia. Soldatii lui Zelenski au atacat si ei pe teritoriul Rusiei. Exploziile auzite in trei provincii rusesti la granita cu Ucraina au fost evocate, miercuri, drept ”karma” si ”razbunare”. Totusi, consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak,…

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau pentru a-i transmite un protest in legatura cu declaratiile unui general rus care a spus ca trupele ruse angajate in ofensiva militara impotriva Ucrainei doresc sa preia controlul asupra partii de sud a acestei tari pentru a ajunge…

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.

- RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii Forțele ruse au inceput…

- Armata ucraineana a aratat, intr-o noua postare pe site-urile de socializare, in ce consta rația alimentara a militarului rus. Se pare ca acestia primesc alimente expirate de acum sapte ani. Intr-o inregistrare video de pe o retea de socializare publicata de armata ucraineana se poate vedea in ce consta…