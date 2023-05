Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden se va deplasa in Arabia Saudita "in acest weekend" pentru discutii cu liderii sauditi, precum si cu responsabili indieni si din Emiratele Arabe Unite, a anuntat el joi intr-un discurs de joi despre strategia americana in Orientul Mijlociu, noteaza AFP, citat de Agerpres.

"In acest weekend voi fi in Arabia Saudita pentru intalniri cu liderii lor", a declarat Jake Sullivan in discursul tinut la Washington Institute for the Near Middle East, un think tank pe probleme Orientului Mijlociu cu sediul in capitala americana.

