- Boris Bondarev, consilier in cadrul misiunii ruse la biroul ONU de la Geneva, a renuntat la post in contextul razboiului dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei. Diplomatul rus isi explica gestul prin faptul ca „nu a fost niciodata atat de rusinat” de tara sa.

- Boris Bondarev, consilier al misiunii Rusiei la biroul Natiunilor Unite de la Geneva, a demisionat din functie, afirmand ca ”nu a fost niciodata atat de rusinat” de tara sa si l-a condamnat pe Vladimir Putin pentru ”razboiul sau agresiv” impotriva Ucrainei, reprezentand ”cea mai atroce crima comisa…

- Cel putin 5,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, la sfarsitul lunii februarie, potrivit ultimelor date furnizate de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza CNN. Pe langa cei 5.563.959 de refugiati inregistrati, cel putin 7,7…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca armata Rusiei nu va opri atacurile pe durata noilor negocieri cu reprezentanții Ucrainei. De altfel, la nicio runda de negocieri nu au fost oprite operațiunile militare de atac. Serghei Lavrov a afirmat ca, la prima runda a negocierilor, presedintele…

- Croația a expulzat 24 de angajați ai ambasadei Rusiei din cauza „agresiunii brutale” impotriva Ucrainei, a anunțat Ministerul croat de Externe, citat de The Guardian. Ministerul a precizat ca ambasadorul rus a fost convocat in semn de protest fața de „agresiunea brutala asupra Ucrainei și numeroasele…

- Rusia va propune, in cadrul viitoarelor negocieri, un summit al președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, precum și un acord politic care sa includa elementele stabilite, conform Mediafax. „Vom aplica o strategie in doua etape pentru reducerea conflictului: una dintre etape este de tip militar,…

- Discuțiile dintre Ucraina și Rusia se vor relua miercuri seara, potrivit CNN, care citeaza un membru al cabinetului prezidențial ucrainean. Potrivit sursei citate este de așteptat ca la discuțiile din aceasta seara sa participe aceiași reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei care s-au intalnit și luni.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…