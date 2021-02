Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal Radu Țoanca de la PSD susține ca in data de 15 ianuarie, Bogdan Nanu, pe atunci director adjunct al companiei de termoficare, ar fi achiziționat o mașina pentru companie in condițiile in care Colterm se confrunta cu grave probleme financiare. La finalul ședinței Consiliului Local…

- Consiliul de Administratie al Colterm, intrunit azi, in sedinta extraordinara, si-a dat acordul pentru incetarea contractului de mandat de director general al lui Bogdan Nanu. Totodata, a decis numirea lui Petre Florinel Nenu, coordonator activitate CET Sud, in functia de director general interimar…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat astazi ca noul director general al Colterm, compania cu mari probleme financiare care asigura apa calda și incalzirea timișorenilor, și-a dat demisia din funcție. Gestul lui Bogdan Nanu vine dupa dezvaluirea ca, in trecut, acesta a fost condamnat penal pentru infracțiuni…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, il protejeaza pe directorul penal instituit in fruntea companiei locale de termoficare. Știri pe surse.ro a cerut direcției de comunicare a primariei sa spuna daca directorul Bogdan Nanu, condamnat pentru inginerii financiare va fi demis. Raspunsul direcției nu…

- Reprezentanții USR PLUS, formațiunea care și-a construit imaginea pe sloganul „fara penali in funcții publice”, sau chiar „fara hoție la primarie” in Timișoara, evita mai mult sau mai puțin elegant sa abordeze tranșant subiectul condamnarii pentru fraude financiare din trecutul lui Bogdan Nanu, „uns”…

- Bogdan Nanu, omul adus de primarul Dominic Fritz pe functia de director adjunct la Colterm, este incepand de astazi noul director general al societatii. Emil Serpe, cel care conducea societatea de patru ani va prelua postul lasat vacant de Nanu. Consiliul de Administratie al Colterm a decis astazi numirea…

- Apple a anunțat astazi rezultatele financiare pentru trimestrul fiscal care s-a incheiat pe 26 decembrie 2020. Compania a inregistrat venituri record de 111,4 miliarde de dolari, in creștere cu 21% fața de anul precedent, și caștigurile trimestriale pe acțiuni de 1,68 USD, in creștere cu 35%. Vanzarile…