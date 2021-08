Stiri pe aceeasi tema

- Cinci consilieri USR PLUS au inaintat procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3 imagini si inregistrari video de pe santierul deschis in zona Esplanada, de langa Biblioteca Naționala, și cer sa fie audiați in dosarul deschis privind accidentul de luni, 2 august, cand au murit 2 muncitori…

- Familiile celor doi muncitorii care au murit, luni, pe șantierul din Centrul Capitalei a povestit pentru ObservatorNews ca a aflat de la televizor de tragedie. De asemenea, acestea iau in calcul sa dea primaria in judecata. Doi muncitori au murit, luni, in timp ce lucrau pe șantierul aflat in fața Bibliotecii…

- Au inceput audierile in cazul tragediei care a avut loc, luni, in centrul Capitalei, unde șase muncitori care lucrau in zona Bibliotecii Naționale din București au fost ingropați sub pamant, dupa ce un mal s-a surpat. Azi, la Serviciul omoruri au fost chemați la audieri trei dintre colegii victimelor,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a finalizat vineri și a trimis in judecata dosarul deschis dupa ce un șofer, alaturi de partenera sa, au atacat au blocat și au atacat cu o crosa de golf un alt șofer, in zona Colentina din București, relateaza Agerpres . Atacatorul a fost trimis in judecata,…

- Potrivit autoritaților, focul a cuprins o aripa a centrului penitenciar pentru minore din cartierul al-Marg, din estul capitalei. Centrul gazduiește aproximativ 200 de adolescente cu varste intre 14 și 17 ani. Parchetul a deschis o ancheta pentru a stabili cauzele incendiului. Directorul unitatii penitenciare…

- Treceri de pietoni suprainalțate in apropierea școlilor În apropierea școlilor din Bucuresti vor fi treceri de pietoni supraînalțate. Consilierii generali ai Capitalei au aprobat un proiect de hotarâre în acest sens, acolo unde nu exista semafoare. …