Consilierii județeni, convocați în ședință extraordinară,miercuri 5 august 2020 Consilierii județeni sunt convocați sa participe.miercuri 5 august de la ora 9.30 la o ședința extraordinara care are pe ordinea de zi 12 proiecte de hotarari. Consilierii care nu se pot deplasa in sala de șed8nțe a Consiliului Județean Buzau, pot participa la dezbateri prin intermediul mijloacelor electronice: Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

