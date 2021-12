Consilierii locali se reunesc astazi in ultima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi au fost incluse aproape 40 de proiecte de hotarare. Unul dintre cele mai controversate ramane cel de extindere a Penitenciarului Iasi in Copou, pe terenul liber spre str. Fagului: planul urbanistic presupune dublarea suprafetei construite cu noi pavilioane de detentie, in total urmand a fi amenajate 600 de locuri moderne pentru detinuti. In spatiul online a fost lansata, ieri, o petitie intitulata „STOP extinderii Penitenciarului in Copou", care, in doar cateva ore, adunase deja cateva sute de semnaturi.…