- Luni, 18 decembrie 2023, se anunța ședința fluviu la Consiliu Local Carei. Nu mai puțin de 18 proiecte de hotarare se afla pe Ordinea de Zi la care se adauga și punctul Diverse. Proiectele vor fi votate fara dezbatere așa cum a precizat primarul evazionist Kovacs la ședința din 9 noiembrie 2023. E oficial!…

- Iata programul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei- 1 DECEMBRIE 2023 Municipiul SATU MARE ora 10:00 vernisaj expoziție la Muzeul de Arta ora 10:30 depuneri de coroane la bustul lui I.C. Bratianu ora 10:45 depuneri de coroane la statuia lui Vasile Lucaciu ora 11:00 depuneri de coroane…

- Luni, 30 octombrie 2023, va avea loc o ședința extraordinara de Consiliu Local, de la ora 12,00 in Sala Festiva care este și sala de casatorii. Ca de obicei, administrația Kovacs-Keizer ascunde proiectele de hotarare ce se vor supune votului aleșilor locali deși acestea sunt publice. Azi, 30 octombrie…

- Ministerul Apararii organizeaza, miercuri, ceremonii militare pentru a marca Ziua Armatei Romaniei. Evenimentele au loc in Bucuresti, in garnizoanele din tara, dar si in teatrele de operatii in care sunt dislocati militarii romani. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Marcel Ciolacu vor participa…

- Primarul evazionist și datornic la bugetul de stat anunța o ședința fulger pentru azi, 13 octombrie 2023, de la ora 12,00 dar fara prezența fizica. In format online. Deși ședințele de consiliu sunt publice, cele convocate in format online de primar nu sunt facute publice. Primarul evazionist controleaza…

- In timp ce premierul buzoian Ciolacul se maimuțarește pe la toate lacașurile de cult ale minoritarilor și refuza romanilor drepturi egale cu ale minoritaPostați toate proiectele de hotarare ce se supun votului consilierilor in ședința ordinara a CL de azi, 26 septembrie 2023! Și cele adaugate la ceas…

- ,,Azi am demarat lucrarile de reabilitare și extindere a caminului cultural din Rușeni,, scrie primarul Zenoviu Bontea pe pagina sa . Un primar care comunica constant cu cetațenii din comuna Paulești și satele aparținatoare. Un primar care nu se teme și nu se rușineaza sa fie mereu in mijlocul comunitații.…

- Careienii sunt inșelați in direct chiar pe pagina organizației guvernamentale Primaria Carei. Nicio noutate pentru careieni, pentru cei care nu fac parte din grupul de interese ce a capușat orașul. Totul se petrece sub ochii nu ingaduitori ci complici ai Instituției Prefectului care e reprezentantul…