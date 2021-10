Consiliere psihologică pentru familiile victimelor și pentru cadrele medicale implicate în accidentul din Constanța Pentru a veni in sprijinul celor care au suferit din cauza incendiului produs la Spitalul De Boli Infecțioase din Constanța, familiile pacienților și personalul medical afectat, MedLife va pune la dispoziție, gratuit, servicii de consiliere psihologica, pentru a oferi tot suportul necesar celor care vor avea nevoie pentru urmatoarele saptamani. Asistența psihologica specializata va putea fi accesata in regim de hotline, pe baza unei programari prealabile efectuate la numarul de telefon 0241 960, numar cu tarif normal. Programarile se pot face zilnic in intervalul orar 8:00 – 20:00, incepand chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 2 octombrie 2021: Pentru a veni in sprijinul celor care au suferit din cauza incendiului produs la Spitalul De Boli Infecțioase din Constanța, familiile pacienților și personalul medical afectat, MedLife va pune la dispoziție, gratuit, servicii de consiliere psihologica, pentru a oferi tot…

- Membrii familiilor victimelor atacurilor de la 11 septembrie se opun participarii presedintelui Joe Biden la evenimentele comemorative daca acesta nu va declasifica anumite dosare guvernamentale, despre care ei sustin ca vor arata ca liderii sauditi au sprijinit atacurile. Potrivit Reuters, membrii…

- Un grav accident rutier a avut loc pe A2, Autostrada Soarelui, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara carosabilului. Accidentul a avut loc pe sensul de mers catre Constanța. La fața locului a fost chemat și un elicopter SMURD. Microbuz rasturnat pe Autostrada Soarelui Un grav accident a avut loc…

- Zece persoane implicate in accidentul produs, vineri, in jurul pranzului, pe autostrada A2, in zona localitatii Medgidia, au suferit traume minore si, in prima faza, refuza transportul la spital, a informat purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, dr. Claudia Tatarici.…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada Soarelui nu a fost un singur eveniment rutier, ci trei diferite. ISU Constanța a transmis ca au fost implicate in total 55 de mașini și 155 de persoane. Astfel, potrivit Infotrafic, la km. 181, la limita…

- Cinci persoane sunt ranite, dupa accidentul de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui, din zona Medgidia. Surse neoficiale arata ca, la o distanța de doar doi kilometri s-au produs doua accidente: unul cu cinci victime și altul in care au fost implicate aproximativ 20 de mașini. Surse…

- Traficul rutier este oprit vineri dimineata pe A2 Bucuresti – Constanta, in zona municipiului Medgidia, din cauza unui carambol, in care au fost implicate 20 de autoturisme, doua persoane fiind ranite, dintre care una este incarcerata. Potrivit IGSU, a fost activat planul rosu de interventie. Centrul…

- 20 autoturisme au fost implicate, vineri dimineața, intr-un accident, pe Autostrada A2, pe sensul dinspre București catre Constanța, la km 183. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a fost solicitat sa intervina in pe Autostrada A2, incepand cu km 174 pana la km 184, dupa un accident rutier.…