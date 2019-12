Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat ca un cetațean saudit, unul din apropiații autorului atacului de la baza militara de la Pensacola, a filmat incidentul, informeaza Mediafax citând site-ul postului CNN. Prietenii sauditului care a comis atacul de la baza militara de la…

- Anchetatorii considera ca locotenentul Fortelor Aeriene Saudite care a omorat vineri trei persoane si a ranit alte opt la o baza a Marinei SUA din Pensacola, in Florida, inainte de a fi impuscat mortal de politie, a actionar singur, a anuntat duminica FBI, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Rachel…

- Doua persoane au fost ucise si alte cateva ranite intr-un incident armat survenit vineri la baza aeronavala Pensacola din Florida. Presupusul atacator a fost impuscat mortal de politie, au anuntat autoritatile, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un incident armat produs vineri intr-o unitate militara din statul american Florida, anunta surse citate de presa americana.Un individ a deschis focul, vineri, in Baza aeriana Pensacola din Florida, informeaza postul ABC7, transmite mediafax.ro. Citește…

- Organizația publica de radiodifuziune din Olanda (NOS) a transmis ca atacul cu cuțitul de la Haga nu pare sa fie de natura terorista, informeaza agenția Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Propunere-șoc din PNL: fiecare cetațean sa depuna o declarație de avere (secretar de stat la Justiție)…

- Cancelarul german Angela Merkel a catalogat drept ”atentat” atacul armat din apropierea unei sinagogi la Halle, in estul Germaniei, soldat cu doi morti si doi raniti grav, a anuntat pe Twitter purtatorul sau de cuvant Steffen Seibert, relateaza AFP, potrivit news.ro.Merkel a dat asigurari…

- Donald Trump a anuntat miercuri nominalizarea emisarului sau special pentru eliberarea ostaticilor Robert O'Brien in postul strategic de consilier in domeniul securitatii nationale, dupa ce l-a destituit pe ”adeptul liniei dure” John Bolton, relateaza AFP.”Sunt foarte fericit sa anunt ca il…

- Donald Trump, a anuntat miercuri dupa-amiaza numirea lui Robert C. O'Brien in postul de consilier prezidential pentru Siguranta Nationala. Acest demers vine in urma demiterii lui John Bolton, președintele Trump invocand ''puternice dezacorduri'' fata de ''multe dintre sugestiile sale'', dar Bolton…