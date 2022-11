Consilier local din Timişoara: Falimentul Colterm este iminent, miza însă o constituie momentul când această societate intră efectiv în faliment Intr-o postare de vineri seara pe pagina sa de Facebook, Roxana Iliescu a explicat cum administratia locala a municipiului Timisoara a infiintat mai multe societati cu scopul de a salva societatea de termoficare Colterm de la faliment. ”Razboiul orgoliilor dintre administratia Fritz si conducerea Colterm pune pe butuci mult trambitata «transformare radicala a termoficarii din Timisoara prin trecerea la energie verde si producerea de energie electrica», inainte chiar de a incepe! Ca sa intelegeti penibilul situatiei… am fost la un pas de a avea nu mai putin de 9 (NOUA!!!!) societati drept vehicule… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

