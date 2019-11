Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul judetean al PSD Timis Mihai Ritivoiu a facut, pe blogul personal, o analiza a partidului, dupa alegerile prezidentiale. El spune ca ”in locul lui Nastase, Geoana, Rus, Puscas ii avem pe Andrusca – Marele Vulcanizator – Ministru al Economiei si pe Carasol – electrician cu diploma de studii…

- Bogdan Niculescu Duvaz, fost ministru in Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea si Adrian Nastase a murit sambata. Bogdan Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, fiind secretar al Frontului Salvarii Nationale (FSN). A facut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN), iar in perioada…

- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a avut un schimb de replici cu fostul ministru al justitiei, Ana Birchall, in ședința Curtii Constitutionale in care s-a dezbatut solicitarea președintei CSM, Lia Savonea. Valer Dorneanu i-a spus Anei Birchall ca nu are ce cauta acolo. Ana Birchall a fost in sala in…

- Fostul ministru de interne, Carmen Dan, a facut o analiza a punctelor care vizeaza Ministerul Afacerilor Interne din programul de guvernare al PNL și a ajuns la concluzia ca majoritatea sunt in curs de implementare și nu aduc o viziune noua. Noului ministru ii recomanda sa se debaraseze de cei „cocoțați…

- Generalul Nicolae Ciuca, propus ministru al Apararii in Guvernul condus de Ludovic Orban, a anunțat, vineri, ca trece in rezerva, potrivit G4Media. Nicolae Ciuca a participat, vineri, la ceremoniile din Parcul Carol de Ziua Armatei Romaniei, iar la finalul ceremoniei, Ciuca le-a declarat jurnaliștilor…

- Ilan Laufer a demisionat din functia de consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Laufer a scris pe Facebook ca seful Executivului nu s-a intalnit cu el, in calitate de presedinte al PSD…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus miercuri, 4 septembrie o plangere la Direcția Naționala Anticorupție ampotriva a patru miniștri ai Sanatații. Cseke Attila, Eugen Nicolaescu, Nicolae Banicioiu și Vlad Voiculescu sunt acuzați de abuz in serviciu. In plangerea formulati catre DNA, document obținut…