Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi, cea cu numarul 6, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Shaggy și Rayvon și au interpretat piesa ”In The Summertime”. Juriul a fost impresionat de show-ul pe care cei doi artiști l-au pus in scena, iar Andreea Balan le-a spus ca aceasta…

- Cosmin Natanticu a avut parte de un moment neașteptat la „Te cunosc de undeva!” și a ramas fara voce chiar inainte de antrenament. Comediantul era incantat de personajul in care trebuia sa se transforme. Dupa ce saptamana trecuta s-au extaziat la ruleta, cand au aflat ca vor avea de interpretat legendara…

- In aceasta seara la Te cunosc de undeva, Emi și Cuza s-au transformat in Shift și Connect-R și au interpretat melodia „Piele alba, piele neagra”. Așa cum au obișnuit jurații, cei doi concurenți au facut un show incendiar. Iata cum au fost jurizați!

- In ediția a cincea, din data de 8 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Robbie Williams și au interpretat piesa „Rock DJ”. Andreea Balan a fost surprinsa neplacut de interpretarea lor. Iata care au fost impresiile juraților despre cei doi…

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…