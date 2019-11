Connect-R și fosta soție fac un videoclip împreună Connect-R și Misha au divorțat in anul 2017, dar au ramas prieteni de dragul fetiței lor, Maya. Mai nou, ei urmeaza sa scoata un videoclip impreuna. Misha a postat pe contul ei de socializare o imagine dintr-un videoclip nou, in care apare alaturi de fostul ei soț. Poza a venit insoțita de un mesaj in care ea anunța colaborarea cu Connect-R. Comentariile urmaritorilor Mishei au aparut imediat, conform Libertatea : „M am gandit mereu cum ar fi sa scoateți o melodie impreuna”, „Sunteți atat de frumoși impreuna, iar micuța Maya va completeaza”, „Daa! Va vrem impreuna” și „V-ați impacat?”. Foto –… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

