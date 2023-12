Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden, l-a invitat pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la o intilnire din 12 decembrie la Casa Alba. Casa Alba a spus ca cei doi vor discuta despre „nevoile urgente” ale Ucrainei și vizita se va desfașura in contextul in care Casa Alba incearca sa incheie un acord…

- Hunter Biden, fiul președintelui SUA Joe Biden, a fost pus sub acuzare pentru noua acuzații de infrațiuni fiscale in California, care se adauga la acuzațiile federale existente privind armele de foc din Delaware. Punerea sub acuzare a lui Hunter Biden, anunțata joi, are loc in cadrul unei anchete in…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…

- Importanti membri republicani din Congresul SUA i-au cerut presedintelui Joe Biden sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, intr-un gest de sprijin pentru Kiev in randul parlamentarilor americani.

- Presedintele american Joe Biden a ordonat joi sa se coboare in berna steagurile la cladirile federale, in Statele Unite, la o zi dupa un atac armat soldat cu cel putin 18 morti si 13 raniti in nord-estul tarii, relateaza AFP, conform news.ro.Aceasta decizie a fost luata ”in semn de respect fata de…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a anuntat, la CBS, ca un nou pachet de arme pentru Israel și Ucraina va fi semnificativ mai mare de 2 miliarde de dolari, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat in cadrul emisiunii "Face the Nation" de la CBS, Sullivan a declarat…

- Președintele ucrainean Volodimor Zelenski va merge saptamana viitoare la Washington pentru a se intalni cu președintele american Joe Biden, in condițiile in care Congresul SUA dezbate un ajutor de 24 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Pe de alta parte, autoritatile ucrainene au ordonat joi evacuarea…

- Americanii sunt divizati cu privire la deschiderea unei anchete pentru punerea sub acuzare a presedintelui Joe Biden, releva un sondaj Reuters/Ipsos finalizat joi, conform caruia 41% dintre cei chestionati sunt de acord cu un astfel de demers, in timp ce 35% i se opun, scrie news.ro.Aproximativ 41%…