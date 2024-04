Congresul SUA a aprobat ajutorul pentru Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 791. Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de in

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat marti ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, dar si printr-un comunicat de presa, presedintele american Joe Biden l-a asigurat pe omologul sau ucrainean ca ca va trimite „rapid” ajutoare militare „importante” Ucrainei.

- Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a aprobat prin vot, sambata, proiectul de lege privind ajutorul de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, amanat de mai multe saptamani. Decizia reprezinta un moment crucial pentru Ucraina, țara aflata intr-un moment extrem de dificil al razboiului…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat ajutorul pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari. Votul in Camera Reprezentanților s-a desfașurat in ziua de sambata, 20 aprilie 2024, dupa o controversa politica derulata, in SUA, timp de cateva luni. Senatul SUA aprobase deja ajutorul…

- Pachetul de ajutor militar pentru Ucraina in razboiul sau de aparare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat, sambata seara, 20 aprilie, de Camera Reprezentanților din Congresul SUA. Conform BBC, rezultatul final al votului a fost de 311 la 112. Democrații au votat alaturi…

- Votul pentru un nou ajutor militar american in valoare de mai multe miliarde de dolari pentru Israel „apara civilizatia occidentala”, a declarat, sambata, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pe fondul razboiului cu teroriștii Hamas si al tensiunilor tot mai mari cu Iranul.

- "Pot sa va confirm ca este vorba despre o capabilitate anti-satelit dezvoltata de Rusia", a spus Kirby, la o zi dupa ce congresmanul republican Michael Turner, presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, a emis un comunicat enigmatic in care face referire la o noua amenintare…