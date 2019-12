Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca, in cazul in care opinia asociatiilor din Justitie va fi in favoarea desfiintarii Sectiei speciale de investigare a magistratilor, presupune ca si "PSD va vota in consecinta"."Intai as vrea sa vad…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, la finalul Comitetului Executiv National, ca Niculae Badalau nu a fost exclus din partid si nicio persoana nu va fi exclusa cat timp el este presedinte interimar, liderul de la Giurgiu fiind totusi sanctionat prin pierderea functiilor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, la finalul Comitetului Executiv National al partidului, ca "cel tarziu" pana pe 29 februarie va avea loc congresul PSD, care va fi unul "transparent si corect". "Actuala conducere este una interimara. Avem un obiectiv…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, la finalul Comitetului Executiv National, ca Niculae Badalau nu a fost exclus din partid si nicio persoana nu va fi exclusa cat timp...

- UPDATE, ora 19:28 – Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, la finalul Comitetului Executiv National, ca Niculae Badalau nu a fost exclus din partid si nicio persoana nu va fi exclusa cat timp el este presedinte interimar, liderul de la Giurgiu fiind totusi sanctionat…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat la finalul Comitetului Executiv National al partidului de miercuri, ca in mandatul sau nimeni nu va fi exlus din partid, ci se va incerca readucerea in PSD a unor persoane."In perioada in care voi fi eu presedinte interimar, nimeni nu…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a subliniat marti seara, inaintea sedintei Comitetului Executiv National la partidului, ca nu intentioneaza sa isi inainteze demisia, adaugand ca este necesara organizarea unui congres al formatiunii. Intrebat daca Marcel Ciolacu i-a cerut demisia din…

- Lideri de organizatii din Partidul Social Democrat urmeaza sa aiba luni seara o intalnire informala, la invitatia presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD Buzau, au declarat surse politice pentru Agerpres. Discutiile, care vor avea loc la Parlament, vizeaza situatia din PSD dupa…