Congresul PSD: Marcel Ciolacu devine președinte cu drepturi depline al partidului Marcel Ciolacu a fost ales președinte al PSD in cadrul congresului extraordinar al partidului desfașurat in cursul zilei de sambata, 22 august. Grație votului participanților la congres, Marcel Ciolacu trece de la funcția de președinte interimar al PSD la cea de președinte cu drepturi depline. Totodata, noul șef al PSD și-a prezentat noua echipa de conducere menționand și ca partidul se desprinde de trecut. Marcel Ciolacu a condus interimar PSD dupa retragerea Vioricai Dancila si este presedinte al Camerei Deputatilor. Congresul a avut loc online, in 39 de centre regionale, prin vot secret. La… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

