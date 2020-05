Congresul National al Poporului - CNP, organul legislativ din China - a adoptat joi legea securitatii nationale pentru Hong Kong, informeaza dpa.



Reglementarea a declansat noi proteste in Hong Kong si a provocat reactii critice din partea Statelor Unite, care considera ca Beijingul afecteaza astfel statutul de centru financiar international al fostei colonii britanice.



Legea chineza are precadere fata de legislatia interna din Hong Kong in privinta actiunilor apreciate drept amenintari la adresa securitatii nationale si actiuni de subminare a puterii de stat in teritoriul…