- “Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura si alimentatie, care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de 241 milioane de lei in 2022, EBITDA de 20,7 milioane de lei si un profit net de 13 milioane de lei”,…

- ”Stanleybet Capital, societate de tip holding care integreaza si coordoneaza o retea de agentii de pariere sportiva si slot machines, sali de jocuri de noroc si platforme de jocuri de noroc in mediul online, a debutat astazi la Bursa de Valori Bucuresti cu prima sa emisiune de obligatiuni in valoare…

- Obligatiuni Stanleybet Capital, in valoare de 20 de milioane de lei, vor intra vineri la tranzactionare, informeaza Bursa de Valori Bucuresti. Obligațiunile se vor tranzactiona pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare sub simbolul bursier SBET24, informeaza un comunicat al Bursei de Valori București…

- O noua emisiune de obligatiuni, in valoare de aproape 17,5 milioane de lei, din partea retailerului online Elefant, a intrat, marti, la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul ELF26, iar planurile companiei pentru acest an vizeaza dezvoltarea unei platforme de tip Marketplace…

- DN Agrar Group, cel mai mare producator agricol din Alba, intra la tranzacționare pe Bursa de Valori București in 2 februarie In 2 februarie, DN Agrar, cel mai mare producator agricol din Alba, intra pe piața AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Grupul de companii a atras 24,7 milioane de lei de la investitori,…

- “Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca marti, 1 februarie 2022, intra la tranzactionare obligatiunile retailerului online Elefant Online, in valoare de 17.469.900 lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare sub simbolul bursier ELF26”, anunta bursa. Listarea…

- ”Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) informeaza ca marti , 2 8 dece mbrie, o noua emisiune de obligatiuni MW Green Power Export , producator de energie electrica fotovoltaica, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei . Noua emisiune de obligatiuni, in valoare…