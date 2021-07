Congelarea, metoda eficienta pentru pastrarea aromei verii Vara este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri, dar si unul dintre cele mai darnice in materie de fructe si legume. Daca te gandesti cum te poti bucura de gustul si de proprietatile lor si in perioada rece, atunci ia in calcul congelarea.



Congelatorul este precum o capsula a timpului unde poti "pastra" vara pentru luni intregi, procesul fiind destul de simplu de realizat. Inainte de a da drumul la treaba, asigura-te ca ai spatiul necesar in lada congelator. Daca inca nu ai investit intr-un astfel de electrocasnic, atunci ar fi momentul sa te gandesti serios sa achizitionezi unul.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

