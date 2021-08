Stiri pe aceeasi tema

- DSVSA Dambovița recomanda populației ca, in perioadele cu temperaturi ridicate, sa acorde atenție modului in care pastreaza sau prepara alimentele și a locurilor de unde acestea sunt cumparate.Astfel, consumatorilor li se recomanda: sa cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații inregistrate…

- Zeci de mii de oameni protesteaza, sambata dupa-amiaza, in mai multe orase din Franta fata de obligativitatea vaccinarii pentru personalul medical si fata de utilizarea certificatelor Covid-19, inregistrandu-se violente in centrul Parisului.

- Au fost proteste violente anti-restricții in Slovacia. Sute de manifestanți au atacat sediul Parlamentului de la Bratislava. Protestatarii sunt nemultumiti de un proiect de lege care prevede accesul in spatii publice pentru persoanele vaccinate si restrictii pentru cele nevaccinate, potrivit Realitatea…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC, potrivit news.ro. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince.…

- In Republica Moldova vor avea loc alegeri parlementare pe 11 iulie. Decizia noului președinte, Maia Sandu, venea pe fondul dorinței de a reseta echilibrul puterilor din fosta republica sovietica. Curtea constituționala a Moldovei a anulat starea de urgența introdusa pentru stoparea pandemiei, permițandu-i…

- Medicii din Valencia, Spania, au realizat primele comparatii privind efectele a trei vaccinuri asupra laptelui matern: Pfizer, Moderna si AstraZeneca. Studiului MilkCorona a fost realizat de Institutul de Agrochimie si Produse Alimentare din Valencia, impreuna cu Spitalul Clinic Universitar…

- Actiune a politistilor in municipiul Constanta.La data de 30 mai a.c., in intervalul orar 20.00 21.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au organizat o actiune in municipiul Constanta, pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus, precum si pentru verificarea…