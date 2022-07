Procesul prin care Twitter vrea sa il oblige pe miliardarul Elon Musk sa-și respecte acordul de 44 de miliarde de dolari incheiat pentru achizitionarea companiei va incepe la 17 octombrie, a decis joi seara un judecator din Delaware, citat de Reuters . Procesul va dura cinci zile. Musk are dreptul sa depuna pana la sfarșitul zilei de vineri sa o cerere reconventionala. Avocații lui Musk au spus ca acesta ar putea depune cereri reconvenționale in care ar putea solicita daune financiare pentru afacerea in litigiu. Patronul Tesla si SpaceX a anunțat pe 8 iulie ca reziliaza acordul incheiat pentru…