- Secretarul de stat a SUA, Mike Pompeo, i-a chemat pe liderii Armeniei si Azerbaidjanului sa respecte acordul de incetare a focului anuntat duminica, incalcat deja de ambele tabere, si sa caute o solutie diplomatica la conflictul din Nagorno-Karabah, transmit marti AFP si Reuters. Secretarul…

- Azerbaidjanul a anunțat miercuri ca a bombardat poziții de lansare a rachetelor aflate pe teritoriul Armeniei, o premiera care stârnește noi temeri legate de escaladarea conflictului din enclava separatista Nagorno Karabah, scrie AFP.Pentru a cincia zi consecutiv, și în ciuda apelurilor…

- Declaratiile lui Peskov intervin pe fondul speculatiilor ca Moscova ar putea oferi sprijin militar Armeniei, legata printr-un pact militar, in contextul relansarii violentelor din Nagorno-Karabah intre etnicii armeni din enclava azera, sustinuti de Erevan, si armata Azerbaidjanului, sustinut de Turcia.…

- Turcia trebuie sa fie implicata in procesul de pace din Nagorno-Karabah - regiune din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni - dupa o potentiala incetare a focului, a sustinut presedintele azer Ilham Aliev intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc TRT Haber, informeaza agentia…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP potrivit Agerpres. In contextul in care…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a avertizat miercuri Azerbaidjanul si Armenia ”sa nu incalce drepturile omului ale populatiilor civile, garantate de Conventia” europeana a drepturilor omului in enclava separatista azera pe care si-o disputa Nagorno Karabah, sustinuta militar, economic…

- Un conflict vechi de 40 de ani intre Armenia și Azerbaidjan in regiunea Nagorno-Karabah, disputata de ambele state, s-a reincalzit in ultimele zile, dupa mai multe schimburi de focuri soldate cu morți printre civili in ambele tabere, scrie BBC News. Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare…

- Autoritațile armene au decretat mobilizarea generala și legea marțiala, duminica, dupa ce noi confruntari au izbucnit între separatiștii din Nagorno-Karabah, susținuți de Erevan, și forțele azere, scrie AFP."Legea marțiala și mobilizarea generala sunt decretate în Armenia. Cer…