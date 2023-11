Conflictul din Gaza lasă Europa fără gazele naturale din Egipt Egiptul a expediat anul trecut 80% din exporturile sale de gaze naturale lichefiate (GNL) catre Europa, in vreme ce continentul cauta sa inlocuiasca gazul rusesc dupa invazia Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a semnat in iunie, anul trecut, un acord-cadru cu Israelul si Egiptul, care ar permite egiptenilor sa mentina ”volume relativ mari” de livrari de GNL catre Europa. Din cauza conflictului Israel-Hamas, Chevron a inchis in octombrie zacamantul de gaze israelian Tamar, pe fondul conflictului militar din tara, si a suspendat exporturile prin conducta submarina EMG, care merge de la Askelon,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

