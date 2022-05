Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, miercuri, sancțiuni impotriva a 63 de oficiali, jurnaliști și profesori japonezi pentru ca s-au angajat in ceea ce a numit „retorica inacceptabila” impotriva Moscovei, transmite Reuters. Cap de lista este premierul japonez Fumio Kishida, dar și alți oficiali, printre care ministrul de Externe Yoshimasa Hayashi și ministrul Apararii […] The post Conflict Rusia – Japonia. Kremlinul a interzis accesul premierului nipon in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .