Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in calitatea lui de monarh, Charles al III-lea a rostit marti "Discursul Regelui" in Parlamentul britanic, prin intermediul caruia Guvernul conservator condus de Rishi Sunak a incercat sa prezinte o viziune "pe termen lung" odata cu apropierea urmatoarelor alegeri legislative din aceasta…

- Politia britanica a arestat 29 de persoane la Londra, in timpul unui miting uriaș pro-palestinian care a strins zeci de mii de oameni, simbata, invocind infractiuni precum incitarea la ura rasiala, violenta si agresarea unui ofiter de politie, relateaza CNN, preluat de News.ro. Zeci de mii de manifestanti…

- Politia britanica a arestat 29 de persoane la Londra, in timpul unui miting uriaș pro-palestinian care a strans zeci de mii de oameni, sambata, invocand infractiuni precum incitarea la ura rasiala, violenta si agresarea unui ofiter de politie, relateaza CNN, preluat de News.ro.

- Politia engleza a arestat 29 de persoane la Londra, in timpul unui masiv miting pro-palestinian de sambata, invocand infractiuni precum incitarea la ura rasiala, violenta si agresarea unui ofiter de politie, relateaza CNN, citat de news.ro.Zeci de mii de manifestanti s-au adunat in Trafalgar Square…

- Guvernul de la Londra doreste sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fata de antrenarea fortelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte tari occidentale, asa cum se intampla in prezent, a declarat ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, intr-un

- Pe rețelele sociale au aparut imagini cu primul tanc britanic de ultima generație - Challenger 2 - aflat in dotarea armatei ucrainene și distrus pe frontul din Ucraina. Guvernul de la Londra a furnizat pana acum Ucrainei cel puțin 14 astfel de tancuri, care au ajuns pe front la finalul lunii martie.

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a demisionat oficial, printr-o scrisoare adresata premierului Rishi Sunak, informeaza joi AFP si Reuters, dupa anuntul facut de cancelaria prim-ministrului.