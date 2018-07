Puiu Gheorghiu, prietenul și fostul impresar al lui Florin Salam, a tunat și a fulgerat, dupa ce a vazut imaginea cu manelistul, care apare alaturi de o puștoaica goala intr-o camera de hotel. El a dezvaluit și cine ii vrea rau cunoscutului artist. De asemenea, confidentul lui Florin Salam i-a transmis acestuia un sfat foarte […] The post Confidentul lui Florin Salam, declarații tranșante, dupa ce manelistul a fost pozat alaturi de o puștoaica goala appeared first on Cancan.ro .