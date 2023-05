Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins-o pe Osasuna cu scorul de 2-1, sambata pe stadionul Cartuja din Sevilla, si a castigat al 20-lea trofeu al Cupei Regelui din istoria sa, dupa noua ani de la ultimul titlu in aceasta competitie, in 2014, informeaza AFP.Brazilianul Rodrygo a fost artizanul victoriei, inscriind…

- Florentino Perez (76 de ani), președintele lui Real Madrid, l-a confirmat in funcție pe antrenorul Carlo Ancelotti (63) dupa finala Cupei Regelui, adjudecata de „albi”, 2-1 cu Osasuna. Italianul este dorit la naționala Braziliei, sud-americanii declarandu-și public intenția de a-l angaja pe reputatul…

- Eduardo Camavinga (20 de ani), mijlocașul francez al celor de la Real Madrid, a atins o borna impresionanta, dupa ce a cucerit Cupa Regelui Spaniei cu formația blanco, dupa 2-1 in finala cu Osasuna. Eduardo Camavinga a caștigat toate trofeele posibile cu Real Madrid Transferat in august 2021 de Real…

- Osasuna s-a calificat in finala Cupei Regelui dupa 1-1 in returul cu Athletic Bilbao, scor stabilit dupa 120 de minute de joc. Echipa din Pamplona a venit pe San Mames cu un avantaj obținut in prima manșa, 1-0, pe care Athletic l-a corectat rapid. Bascii au avut inițiativa și au ratat ocazii bune in…

- Karim Benzema (35 de ani), refacut dupa accidentare, are 6 goluri marcate in cele 7 dueluri cu Liverpool, iar sezonul trecut s-a dezlanțuit in eliminatoriile Ligii Campionilor, cu 10 reușite pentru Real Madrid. Atacantul francez s-a recuperat la timp pentru a nu-i lipsi lui Real Madrid in Liga Campionilor.…

- Liga spaniola de fotbal (La Liga) a depus trei noi plangeri pentru insulte rasiste impotriva jucatorului brazilian Vinicius Junior (Real Madrid) si a jucatorului nigerian Samu Chukwueze (Villarreal), dupa indentificarea persoanei responsabile pentru aceste incidente in meciurile celor doua echipe cu…

- Marți, 21 februarie, au fost programate doua partide din prima manșa a „optimilor" UEFA Champions League: Eintracht Frankfurt – SSC Napoli 0-2 și FC Liverpool – Real Madrid 2-5 (FOTO). „Cormoranii" au condus cu 2-0 inca din minutul 14, dar s-au prabușit dupa ce portarul Alisson (FOTO) a degajat in Vinicius…

- Liga spaniola de fotbal a anuntat, luni, deschiderea unei anchete dupa noi remarci rasiste la adresa atacantului brazilian al echipei Real Madrid, Vinicius Junior, la meciul de campionat pierdut la Mallorca (0-1), duminica in etapa a 20-a din La Liga, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Din imaginile…