- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea da gres in a-i convinge pe membrii Aliantei Nord-Atlantice sa sporeasca semnificativ bugetul comun pentru aparare si disuasiune, un element-cheie in planul de revitalizare a organizatiei, transmite luni dpa. Potrivit unor surse citate…

- Lideri ai lumii se angajeaza și se aliniaza pentru a depași problemele complicate globale, avansand strategii comune pentru țarile afiliate la „Axa America –Europa”. Conferința pentru Securitate de la...

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat vineri China si Rusia ca actioneaza impotriva ordinii internationale, relateaza DPA si AFP. "Europa si America de Nord trebuie sa apere ordinea internationala bazata pe reguli, care este pusa la incercare de puterile autoritare", a spus Stoltenberg…

- Presedintele american Joe Biden a reafirmat vineri intr-un discurs rostit online, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Presedintele american, Joe Biden, va participa pe 19 februarie de la distanta la Conferinta de Securitate de la Munchen, au anuntat joi pe Twitter organizatorii acestui eveniment anual, noteaza dpa si AFP. "Suntem incantati si onorati sa anuntam ca Joe Biden va reveni virtual pe scena…

- O America unita in interior si implicata in NATO, Europa si in lume reprezinta o garantie pentru pacea, democratia, securitatea si prosperitatea noastre comune, afirma secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana. "Joe Biden devine al 46-lea presedinte al Statelor…