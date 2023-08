Stiri pe aceeasi tema

- U.A.T. Ocna Mureș, in calitate de Promotor, a implementat proiectul nr. 2019/ 104281 cu titlul ”Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrica pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș” / ” Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality…

- U.A.T. Ocna Mureș, in calitate de Promotor, implementeaza proiectul nr. 2019/ 104281 cu titlul ”Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrica pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș” / ” Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality…

- In prezent, funcționeaza unitațile 1 și 2 de la Centrala nuclear-electrica de la Cernavoda, care asigura 18% din consumul de energie din Romania, transmite Radio Europa Libera. Autoritațile de la Chișinau anunța ca examineaza posibilitatea ca R. Moldova sa investeasca in Centrala nuclear-electrica…

- ”In perioada 1.I – 31.V.2023, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,7%, din cauza scaderilor inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-11,6%) si industria prelucratoare (-3,9%). Industria…

- Se inmulțesc tentativele de „phishing” prin SMS la adresa romanilor. Dupa mesaje referitoare la colete prin curier sau conturi bancare, o metoda populara este cea a SMS-urilor referitoare la intreruperea furnizarii de energie electrica. Mesajele conțin un link ascuns iar odata cu accesarea acestuia…

- Guvernul Romaniei intenționeaza sa lanseze o ampla campanie in randul populației, cu scopul de a incuraja cetațenii sa „cumpere romanește”. In același timp, vor fi implementate masuri concrete pentru sprijinirea procesatorilor de produse agro-alimentare, printr-o noua schema de ajutor in valoare de…

- Exista plante care pot oferi o alternativa racoroasa la caldura sufocanta a verii și la consumul excesiv de energie electrica al aerului condiționat. Descopera in continuare despre aceste plante și cum poți aduce frumusețe in locuința, economisind in același timp la factura de energie!Valul de caldura…

- Deși consumul de energie și gaze s-a redus semnificativ in Romania, eficiența energetica ramane o tema fundamentala. Iar țara noastra are, din pacate, un grad redus de eficiența in utilizarea resurselor de energie. Eficiența energetica a devenit prioritara la nivel european, fiind introduse…