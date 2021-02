Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a decis sa permita cantinelor universitare sa ofere un meniu complet la prețul de un euro pentru cei mai nevoiași studenți. Asta reprezinta un ajutor nesperat la care apeleaza multi studenti din Franta, care si-au pierdut locurile de munca din cauza masurilor antiepidemice, scrie sambata…

- Echipele Bologna si Benevento au incheiat la egalitate, 1-1, meciul de vineri seara, din prologul etapei a 22-a din Serie A. Gazdele au deschis scorul chiar in minutul 1 al jocului, prin Nicola Sansone, dar oaspetii au egalat si au stabilit scorul final in minutul 60, prin Nicolas Viola.…

- Situația globala in ceea ce privește schimbarile climatice este urgenta și suntem conștienți ca fiecare dintre noi influențam intr-un mod sau altul acest aspect. In 2015 primari ai orașelor din lumea intreaga s-au intalnit la Paris pentru a lansa un apel pentru acțiuni in legatura cu schimbarile climatice.…

- Linia tramvaiului 41 este blocata pe sensul spre Ghencea, din cauza unui eveniment de circulatie, a anuntat luni seara Societatea de Transport Bucuresti (STB), pe Twitter. "Linia 41 - blocata pe str. Brasov/ Bd. Timisoara, pe sensul spre Ghencea. Cauza: eveniment de circulatie terti",…

- Emisiunea va putea fi urmarita in direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.NET și Realitatea Sportiva. Alaturi de acesta, in studioul emisiunii moderate de Claudiu Giurgea, prezent va fi si jurnalistul Grigore Cartianu.Invitatii din aceasta seara vor comenta situatia in care se afla la acest…

- Fostul fundas Constantin Bosanceanu a decedat, joi, la varsta de doar 54 de ani, a anuntat echipa de fotbal Foresta Suceava (liga a treia), al carei masor era. Nascut la 26 august 1966, Bosanceanu a evoluat in cariera sa pentru Bucovina Suceava, Otelul Galati, Rocar Bucuresti, Vega Deva si Unirea Botosani.…

- Guvernul a decis, miercuri, eliberarea din functie a subprefectilor din Braila si Harghita, Simona Draghincescu si, respectiv, Petres Sandor. In acest sens, Executivul a adoptat, in sedinta de miercuri, doua hotarari privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea…