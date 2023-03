Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti de la Nyon a programat sferturi foarte echilibrate in Europa Conference League . Belgia este singura tara cu doua reprezentante, Anderlecht si Gent. Anderlecht, fosta adversara a formatiei FCSB in faza grupelor, va juca in sferturi contra vecinilor olandezi de la AZ Alkmaar, o alta…

Sferturile de finala ale Conference League si posibilele confruntari din semifinale s-au stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon.Sferturile de finala

- Joi seara s-au disputat meciurile din a doua manșa a optimilor de finala ale Europa League și Conference League. Echipa portugheza Sporting Lisabona a trecut, in deplasare, de gruparea engleza Arsenal Londra, dupa loviturile de departajare, furnizand surpriza optimilor. In timpul regulamentar rezultatul…

- Echipa engleza West Ham United a invins joi, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea cipriota AEK Larnaca, in mansa a doua a optimilor, si s-a calificat in sferturile Conference League, Acolo mai merg Anderlecht, Nice si Alkmaar, scrie news.ro.West Ham nu a avut probleme cu AEK Larnaca, invingand cu…

- Azi sunt programate 7 partide din optimile Conference League. Miercuri s-a jucat Bașakșehir - Gent (1-4). De la 19:45 vor incepe primele 3 partide ale serii, urmand ca de la ora 22:00 sa se dispute ultimele 4. Duelul serii are loc in Spania. Dupa 1-1 in tur, lupta dintre Villarreal și Anderlecht este…

Rezultate inregistrate in partidele disputate, joi seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Conference League, potrivit news.ro:FC Basel – Slovan Bratislava 2-2

- Azi au loc 7 meciuri in turul optimilor Europa League. Lazio și AZ Alkmaar au jucat deja, marți. Olandezii s-au impus pe „Olimpico” cu 2-1. Meciurile retur se joaca pe 15 și 16 martie Sheriff Tiraspol - Nice, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici Anderlecht - Villarreal, live de la 19:45 Click…

- ora 19.45: Anderlecht – Ludogorets (in tur 0-1), CFR Cluj – Lazio (0-1), Dnipro – AEK Larnaca (0-1), Partizan – S. Tiraspol (1-0); ora 22.00: FC Basel – Trabzonspor (0-1), Fiorentina – Braga (4-0), Gent – Qarabag (0-1), Lech – Bodo/Glimt (0-0).