Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” inglobeaza peste jumatate de milion de lucratori, iar președintele Bogdan Hossu a lansat un atac dur la adresa ministrului PSD al Muncii, Marius Budai, solicitandu-i din nou sa renunțe la funcție.

- Inclusiv nerespectarea rotativei la guvernare indica faptul ca profesorii aflați in greva generala nu pot avea incredere in promisiunile liderilor politici, transmite președintele sindicatului Cartel ALFA, Bogdan Hossu.„Și prin acțiunea rotativei decidenții politici ai coaliției nu dau decat un semnal…

- ″Evident ca sunt bani″, a spus Popescu, raspunzand unei intrebari puse ca urmare a faptului ca recenta ordonanta a taierilor de cheltuieli bugetare stipuleaza ca, daca nu se strang suficienti bani din supraimpozitarea producatorilor de energie si gaze, la asa-numitul Fond de Tranzitie Energetica, ministerele…

- S-au anunțat vouchere de 25.000 de lei pentru acești romani de la stat. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Muncii, Marius Budai, și vizeaza o anumita categorie de romani, iar banii vor putea fi folosiți pentru ca cei vizați sa iși poata gasi mai ușor un loc de munca. Se dau vouchere de 5.000 […]…

- Angajații romani care intra in concediu medical ar putea fi verificați, de poliție, acasa. Proiectul de lege a fost depus in Parlament de deputatul PNL Raluca Turcan, care spune ca astfel dorește sa stopeze ceea ce numește „fraude legate de concediile medicale fictive”.Unul dintre motivele care au convins-o…

- Fostul premier Florin Citu afirma, luni, intr-o postare, ca ministrul Muncii, Marius Budai, trebuie demis urgent, pentru ca au trecut deja 3 zile de cand legea pensiilor trebuia sa intre in vigoare. Senatorul PNL acuza PSD ca ”nu vrea sa faca reforme in Romania si vrea sa-i pastreze pe romani in saracie”.”Ministrul…

- Deputatul Brian Cristian : argumente pentru demiterea ministrului muncii! „De ce trebuie sa plece Marius Budai, ministrul PSD al salvarii pensiilor speciale: -Nu a fost in stare sa scrie un proiect corect de eliminare a pensiilor speciale. Din cauza lui, Romania risca sa piarda banii din PNRR pentru…

- Camera Deputatilor dezbate astazi, de la ora 16.00, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, depusa de 56 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei. Votul va fi dat marti.