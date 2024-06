Stiri pe aceeasi tema

- Avantul primit de suveraniști din partea alegatorilor la scrutinul europarlamentar desfașurat duminica, pune sub semnul intrebarii perspectiva integrarii fiscale si financiare a Uniunii Europene. Pierderile suferite de partidele de guvernamant din Germania, Franța, unde au fost anunțate deja alegeri…

- Folosește-ți votul la alegerile europene din 9 iunie 2024 – campanie de comunicare a Parlamentului European! Parlamentul European desfașoara, in aceasta perioada, campania de comunicare #Folosestetivotul, prin videoclipuri ce cuprind marturiile unor oameni – persoane varstnice din mai multe țari ale…

- TikTok trebuie sa funizeze Uniunii Europene o evaluare a riscurilor privind noul serviciu Lite TikTok trebuie sa funizeze Uniunii Europene o evaluare a riscurilor privind noul serviciu Lite pe care l-a lansat și are termen sa o faca pana joi. Asta in contextul in care exista temeri ca ar putea crește…

- Creșterea facturilor la energie ii impinge pe tot mai mulți romani sa ia in calcul instalarea unor panouri solare pentru a-și reduce costurile. Pentru cei care locuiesc la casa situația este simpla, insa romanii care locuiesc la bloc trebuie sa faca slalom prin hațișul legislativ, iar apoi sa iși…

- China reacționeaza dur dupa ce Uniunea Europeana a lansat o ancheta asupra producatorilor de turbine eoliene subventionate de Beijing, care au legatura și cu Romania. Miercuri, China s-a declarat „foarte ingrijorata”, denuntand „protectionismul” si „masurile discriminatorii” ale UE in acest caz. Unul…

- Inflatia din zona euro a incetinit la 2,4% in martie, potrivit datelor semnal publicate miercuri de agentia de statistica a Uniunii Europene, stimuland asteptarile privind reducerea ratelor dobanzilor din vara, transmite CNBC. Economistii chestionati de Reuters estimasera ca inflatia se va mentine constanta…

- Tot mai mulți oameni cauta surse alternative pentru consumul de electricitate, fie pentru a cheltui mai puțin, fie pentru a proteja mediul inconjurator. Energia solara este una dintre cele mai populare surse alternative, oferind atat beneficii economice, cat și ecologice. Romania se claseaza pe locul…

- Ministerul polonez al Apararii a anunțat miercuri ca l-a rechemat din post si l-a demis din functie pe generalul-locotenent Jaroslaw Gromadzinski, comandantul Eurocorps, in urma unei anchete a contraspionajului militar, relateaza AFP, potrivit news.ro.Serviciile de informatii au „deschis o ancheta de…