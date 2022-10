Conf. dr. Florin Baltă: Deficitul de vitamina D și complicațiile oculare în cazul persoanelor suferinde de diabet Peste 80% din populație sufera de un deficit de vitamina D, ceea ce este foarte important mai ales in cazul pacienților cu diabet, deoarce duce la scaderea glicemiei, avertizeaza conf. dr. Florin Balta, medic primar oftalmolog. Specialistul avertizeaza ca la nivelul arterelor retiniene sunt modificari inainte de apariția vreunui semn de diabet. ”Eu incerc sa spun, de exemplu, ca nu doar la 80% dintre oameni exista un deficit de vitamina D si ca e importanta compensarea deficitului la toti oamenii, dar mai ales la pacientii cu diabet, unde am vazut un efect de imbunatatire a parametrilor, de scadere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

