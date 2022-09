Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL ii cere public secretarului general al TNL, Octavian Oprea, sa demisioneze din toate funcțiile deținute in partid in urma scandalului provocat de scandarile jignitoare pe care unii tineri liberali le-au adresat PSD in timpul Școlii de Vara. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O femeie ofițer angajata a penitenciarului Margineni din județul Dambovița și-a dat demisia din funcție pentru a continua relația cu Cristian Marian Bejan, un interlop din Barlad, inchis pentru omor calificat, trafic de droguri, prostituție, șantaj și evaziune fiscala. La scurt timp, individul a fost…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda a fost in centrul unei controverse in ultimele zile, din cauza unui comunicat de presa emis de președintele PSD Turda și subprefectul Clujului, Razvan Ciortea. Acesta susținea ca managementul colegiului este defectuos și pune in pericol calitatea invațamantului.…

- Dupa demisia surprinzatoare a directorului Serviciului Piața Centrala Campina, Marian Nistor, inregistrata pe 1 august, reacțiile au fost din cele mai diverse. In aceste context am considerat ca este interesant de vazut care este parerea liderilor politici locali despre demisia șefului Pieței.

- Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, a comentat solicitarea CEDO catre Guvernul Republicii Moldova, in care CEDO asteapta explicatii privind arestarea abuziva a procurorului general Alexandru Stoianoglo. Sergiu Mocanu considera ca dupa acest caz, ministrul Justitiei, Sergiu Litvinenco,…

- Intrebat ce intentioneaza sa faca in continuare, in conditiile in care in mai putin de un an i au fost retrase toate functiile, de la premier, presedinte al PNL, presedinte al filialei PNL Sector 3 si presedinte al Senatului, Citu a spus ca va face politica, pentru ca functiile nu sunt pe viata.Florin…