Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Crimialitații Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, pun in executare 4 mandate de percheziție domiciliara, dintre care 2 pe raza municipiului București…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Crimialitații Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, pun in executare 4 mandate de percheziție domiciliara, dintre care 2 pe raza municipiului București…

- Un barbat din Campeni a fost retinut de politisti, pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce ar fi publicat un anunt mincinos privind inchirierea unei cabane si ar fi incasat bani de la persoane din Bucuresti care ar fi dorit sa petreaca Craciunul in Apuseni, potrivit Agerpres."La…

- Luni, 30 ianuarie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au efectuat doua percheziții, una la domiciliul unui barbat de 31 de ani, din Campeni, banuit de…

- La data de 30 ianuarie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, au efectuat doua percheziții, una la domiciliul unui barbat de 31 de ani, din Campeni, banuit…

- Eveniment Un barbat din Beciu, banuit de inșelaciune, a fost reținut / Judecatoria Turnu Magurele a dispus control judiciar ianuarie 12, 2023 11:29 Polițiștii din cadrul I.P.J. Teleorman – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in aplicare luni, 9 ianuarie, un mandat de…

- Polițiști iau efectuat, marți dimineața, percheziții in județul Valcea și municipiul București la hoteluri care au solicitat și primit bani pentru masa și cazarea ucrainenilor. Potrivit IPJ Valcea, marți dimineața, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea – Serviciul de Investigare…

- Politistii galateni pun in aplicare, joi dimineata, cinci mandate de perchezitie domiciliara la sediile a trei societati comerciale din judetul Galati si la locuintele a doua persoane intr-un dosar de inselaciune, in care sunt vizate afaceri cu cereale, prejudiciul fiind de trei milioane lei, potrivit…