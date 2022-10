Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea lui Dinamo a reacționat dupa ce Dorin Șerdean (53 de ani) a contestat in instanța Planul de reorganizare, modificat, cu prelungirea perioadei de reorganizare. Administratorul judiciar Razvan Zavaleanu a depus joi, 27 octombrie, la Tribunalul București, intampinare fața de contestația formulata…

- Conducerea lui Dinamo are speranțe tot mai mici ca echipa lui Ovidiu Burca va putea juca pe stadionul „Arcul de Triumf”. La inceputul sezonului „cainii” erau siguri ca vor putea folosi arena care este administrata de Federația Romana de Rugby, bazandu-se și pe OK-ul public dat de ministrul Eduard Novak.…

- Conducerea lui Dinamo a bifat o etapa importanta in tentativa de a convinge potențialii investitori sa cumpere clubul. Administratorul judiciar, Razvan Zavaleanu, a depus in urma cu cateva zile la tribunal Raportul de Evaluare al activelor aflate in patrimoniul lui Dinamo. Potrivit acestui raport,…

- In aceasta seara, Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, va purta negocieri cu Muhammad Murad (57 de ani), om de afaceri libanez cu o avere de 150 de milioane de euro. Azi se poate face un pas mare spre preluarea clubului Dinamo de catre Murad. Dupa ce acesta a transmis zilele trecute ca…

- Aflata intr-o situație financiara complicata, Dinamo cauta investitori, conducerea clubului purtand discuții cu mai mulți oameni de afaceri. Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, susține ca discuțiile cu Muhammad Murad, om de afaceri o avere de 150 de milioane de euro, decurg foarte bine.…

- DINAMO. Administratorul judiciar al clubului din Ștefan cel Mare, Razvan Zavaleanu, a dorit sa lamureasca situația de la gruparea roș-alba, atat in ceea ce privește relația sa cu administratorul special Vlad Iacob, cat și vizavi de discuțiile cu Mohammad Murad, care a transmis, public, ca este interesat…

- Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a vorbit despre negocierile cu omul de afaceri Mohammad Murad. Om de afaceri cu o avere estimata la 150 de milioane de euro, Murad susține ca ar vrea sa investeasca la Dinamo și a dezvaluit luni pentru Gazeta Sporturilor ca se teme ca nu cumva sa „moșteneasca”…

- Marți seara, la sediul unei case de avocatura din centrul Capitalei, mai mulți oameni de afaceri, unii dintre ei cu afinitați roș-albe, s-au intalnit cu cațiva dintre factorii de decizie de la Dinamo, printre care administratorul special Vlad Iacob și liderul PCH, Elias Bucurica, dar și Mohammad Murad.…