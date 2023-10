Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu lauda transferul lui Dorin Rotariu la FCSB. Fostul internațional a vorbit despre noua achiziție a lui Gigi Becali. Dorin Rotariu a revenit in Romania dupa ce a petrecut o perioada buna de timp peste hotare. Acesta a plecat din Liga 1 in anul 2017, atunci cand Dinamo l-a vandut la Club…

- Suporterii lui Dinamo au scos „la lumina” o serie de declarații pe care Dorin Rotariu (28 de ani), acum la FCSB, le-a facut in perioada in care imbraca tricoul alb-roșu. „Nu am sa tradez niciodata, asigura pe atunci mijlocașul de banda. FCSB a anunțat astazi transferul lui Dorin Rotariu, extrema dreapta…

- Este transferul momentului in fotbalul romanesc! Dorin Rotariu, liber de contract inca din luna august 2023, moment in care s-a desparțit de Ludogorets, a fost prezentat oficial, in urma cu puțin timp, la FCSB. Fostul mijlocaș de la Dinamo este noul jucator al "roș-albaștrilor".

- Ion Craciunescu a comentat situația de la Dinamo și a avut un mesaj pentru Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, cei doi acționari majoritari ai clubului. Fostul arbitru și șef al CCA spune ca apreciaza investiția pe care cei doi au facut-o in club, dar le cere sa aduca mai mulți bani pentru ca Dinamo sa…

- Criticata de Cornel Țalnar, conducerea lui Dinamo ii da replica fostului acționar al „cainilor”. Andrei Nicolescu, administratorul delegat al „cainilor”, a comentat declarațiile date de Cornel Țalnar și susține ca noul acționar al clubului, Red&White Management, a adus in club, in ultimele luni, 4 milioane…

- Liber de contract, Dorin Rotariu (28 de ani) se antreneaza cu Poli Timișioara, echipa aflata in Liga 3. Extrema dreapta s-a desparțit de Ludogorets și cauta in continuare un angajament in strainatate. Intre timp, el se antreneaza alaturi de Poli Timișoara, dupa cum a anunțat Iosif Rotariu, unchiul lui…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre noutațile din lot inaintea duelului cu Petrolul. Dinamo - Petrolul este programat sambata, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Andrei Burca nu și-a ascuns interesul pentru…

- FCSB - Dinamo 2-1. Prim-ministrul Marcel Ciolacu, politicianul devenit punct de interes in fotbalul romanesc odata cu implicarea sa in controversa legata de prezența FCSB in Ghencea, a asistat la Derby de Romania, printre spectatorii aflați la tribuna a II-a a stadionului "Arcul de Triumf". ...