Conducerea clubului Zimbru a demisionat

Vicepreședintele clubului Zimbru Sevastian Botnari (in imagine) și directorul general Iulia Petuhova au demisionat din proprie inițiativa din funcțiile pe are le ocupa. La fel, a demisionat din funcția sa și ofițerul de presa și CDO al clubului - Emil Pisarenco. Va reamintim ca actualul sezon din Divizia Naționala a fost pentru Zimbru mai puțin reușit. In vara anului trecut, a fost anunțata