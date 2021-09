Conducerea ASF a AMÂNAT explicațiile, la Senat, despre prăbușirea City Insurance - Care este MOTIVUL Comisia economica a Senatului a amanat, miercuri, intalnirea cu reprezentantii ASF pe tema insolventei Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance pentru saptamana viitoare, cand mai multe comisii parlamentare vor sa analizeze impactul falimentului acestei societati asupra pietei de asigurari."Am primit o adresa din partea ASF, in care ne comunica ca, avand in vedere timpul scurt in care am facut anuntul, se vad in imposibilitatea de a participa astazi la sedinta comisiei. Avand in vedere subiectul, trebuie sa fie pregatiti pentru a avea o pozitie. Important e ca aceste comisii cu responsabilitate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

