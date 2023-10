Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatorii la 13 septembrie a Zilei Pompierilor din Romania, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost conferite distinctii onorifice cadrelor militare care s-au remarcat prin obtinerea de performante profesionale deosebite si indeplinirea unor servicii de exceptie sau acte de eroism.…

- Medicii stomatologi fac apel la autoritați sa finanțeze mai mult medicina dentara, ale carei servicii romanii le platesc cu greu. In timp ce in Romania acorda un buget mic unui medic pentru toți pacienții sai, in UE bugetul este strict directionat per pacient, anunța Monitorul de Cluj. Mai multe asociatii…

- Asociația Naționala pentru Bauturi Racoritoare, care reunește cei mai mari producatori de bauturi racoritoare din Romania, reitereaza avertismentul ca introducerea unei noi taxe pentru bauturile racoritoare va avea un impact profund negativ atat asupra consumatorilor, prin scumpiri semnificative ale…

- ACS Sepsi SIC – ACS Mausoleul Marasesti 6-3 (4-1) ACS Mausoleul Marașești și-a facut luni,28 august, la Sfantu Gheorghe, debutul in campionatul primei ligi a futsalului din Romania, in compania formației locale ACS Sepsi SIC. Gazdele, o grupare valorosa, care in pregatiri au aratat o forma…

- In temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a soluționa…

- Ajungem MARI cauta 20 de voluntari care sa le fie alaturi copiilor abandonați. Termenul limita pentru inscrieri este 1 octombrie Vrancea, 7 august 2023. Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari…

- Filiala Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania și Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia, sub egida Primariei Municipiului Focșani, organizeaza la Galeria Trepte de istorie, din Focșani, Salonul de vara al Filialei Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Pe simeze vor fi prezenți cu ultimile…

- ■ Romania – prima țara din Europa ca numar de urși ■ locul II in lume ca numar de atacuri asupra oamenilor ■ o populație de urși bruni mult prea densa, cred experții ■ Județul Neamț se confrunta cu o creștere sensibila a incidentelor legate de interacțiunea cu ursul brun (Ursus arctos), care provoaca…