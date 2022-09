Conduce nave de gaz în ape pline de pirați și e campion la yachting! Ionuț Surugiu navigheaza in cele mai periculoase zone și face lunar antrenamente contra bandiților de pe ape. In urma cu 25 de ani, cand s-a apucat de yachting, lui Ionuț Surugiu nici nu-i trecea prin cap ca acest sport ii va marca destinul. Acum conduce vapoare de 300 m lungime pe marile și oceanele lumii și se antreneaza lunar sa lupte cu pirații. Multiplu campion național la yachting, Ionuț nu ar fi ajuns niciodata la un pas sa fie comandant de nava daca nu ar fi fost antrenorul lui. ”Cand am ieșit prima data campion național a fost o surpriza, nu se aștepta nimeni și antrenorul m-a felicitat:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

